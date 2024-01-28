Игроки Барселоны до сих пор шокированы решением главного тренера Хави покинуть свой пост.

Наставник каталонцев заявил после матча с Вильярреалом (3:5), что по завершении сезона покинет команду. Для игроков решение Хави было неожиданностью.

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Как сообщает Виктор Наварро, после тренировки подопечные Хави подошли к нему, чтобы спросить, смогут ли что-то сделать, чтобы он изменил свое мнение. Отмечается, что нападающий Роберт Левандовски и защитник Жоау Канселу расплакались, разговаривая с тренером. Хави поговорил со своими игроками и объяснил, почему решил покинуть Барселону.

Напомним, испанский специалист возглавил "блаугранас" в ноябре 2021 года. Под руководством Хави Барселона завоевала титул чемпиона Испании в сезоне 2022/23 и выиграла Суперкубок Испании.

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