Легенда "кулес" объявил о своем летнем уходе, однако никто не снимает с него ответственности за результаты.

Барселона выгонит капитана после 18 лет в клубе – Хави больше не спасет

Руководство Барселоны поставило перед Хави четкую задачу до первого матча 1/8 финала ЛЧ против Наполи (21 февраля), сообщил журналист Иньяки Де Линос. В течение месяца каталонцы будут играть с представителями нижней половины таблицы Ла Лиги – Осасуной, Алавесом, Гранадой и Сельтой. Боссы Барсы рассчитывают на максимальные 12 очков в этих турах, чтобы иметь шансы приблизиться к Реалу и Жироне.

Если Хави не справится с этой задачей, то угроза досрочного увольнения станет вполне реальной. В структуре клуба есть варианты для временной замены. Это тренер молодежки Рафа Маркес и Хонатан Жиральдес, демонстрирующий роскошные результаты с женской командой.

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