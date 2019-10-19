Левандовски повторил впечатляющую голевую серию Обамеянга в Бундеслиге

Форвард Баварии Роберт Левандовски отмечался хотя бы одним голом в каждом из восьми стартовых туров текущего сезона Бундеслиги.

Звездный нападающий мюнхенцев не ушел с поля без забитого мяча и в матче против Аугсбурга.

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Левандовски сравнял счет после того, как Бавария пропустила уже на первой минуте встречи. Таким образом, голевая серия Роберта на старте текущего чемпионата Германии достигла уже восьми матчей, что является повторением рекорда Обамеянга в сезоне 2015/16, информирует Gracenote Live. Также Левандовски стал первым игроком Баварии со времен Роя Макая (2005 год), который смог забить в восьми матчах Бундеслиги подряд.

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Напомним, всего в активе 31-летнего нападающего мюнхенцев 12 голов в восьми матчах чемпионата Германии 20019/20.