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Левандовски повторил впечатляющую голевую серию Обамеянга в Бундеслиге

18:09 66 Читати українською
Левандовски повторил впечатляющую голевую серию Обамеянга в Бундеслиге
Роберт Левандовски / Reuters

Форвард Баварии Роберт Левандовски отмечался хотя бы одним голом в каждом из восьми стартовых туров текущего сезона Бундеслиги.

1’ Марко Рихтер
90+2’ Альфред Финнбогассон
 
Роберт Левандовски 14’
Серж Гнабри 49’
1’ Марко Рихтер
14’ Роберт Левандовски
49’ Серж Гнабри
90+2’ Альфред Финнбогассон

Звездный нападающий мюнхенцев не ушел с поля без забитого мяча и в матче против Аугсбурга.

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Левандовски сравнял счет после того, как Бавария пропустила уже на первой минуте встречи. Таким образом, голевая серия Роберта на старте текущего чемпионата Германии достигла уже восьми матчей, что является повторением рекорда Обамеянга в сезоне 2015/16, информирует Gracenote Live. Также Левандовски стал первым игроком Баварии со времен Роя Макая (2005 год), который смог забить в восьми матчах Бундеслиги подряд.

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Напомним, всего в активе 31-летнего нападающего мюнхенцев 12 голов в восьми матчах чемпионата Германии 20019/20.

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Германия Бавария Бавария Рекорды Аугсбург - Бавария Роберт Левандовски Роберт Левандовски Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг
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