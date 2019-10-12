Левандовски в 10 раз лучше меня, – Клозе расхвалил звездного поляка

Евро-2020 — 21:06 132
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Евро-2020, квалификация: Дания, одолев Швейцарию, вышла в лидеры группы, Босния разгромила Фареры
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Украина – Португалия: прогноз на матч отбора Евро-2020Евро-2020 — 19:06 287
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Украина – Литва: Малиновскому нет равных, решения Шевченко себя оправдали – оценки сборной за уверенную победуЕвро-2020 — 15:38 693
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Результат не лише на табло – підопічні Шевченка заслуговують на "співи, стрибки та сміх"Ярослав Сиваківський — 15:20 2454
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"Ярмоленко переважає Циганкова, навіть Коноплянка у запасі": чому гравці Динамо програють конкуренцію у збірній УкраїниСборная Украины — 13:30 791