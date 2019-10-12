Левандовски в 10 раз лучше меня, – Клозе расхвалил звездного поляка

Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе засыпал комплиментами форварда Баварии Роберта Левандовски.

"Левандовски немного похож на меня, но он лучше меня как форвард в 10 раз. Это нападающий, который умеет все. Он бьет с обеих ног, сильный в воздухе и обладает прекрасным ударом", – цитирует Клозе Sport Bild.

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Напомним, Мирослав Клозе выступал за мюнхенский клуб с 2007-го по 2011-й год. Сейчас он возглавляет Баварию U17.

Добавим, что именно немцу принадлежит рекорд чемпионатов мира по количеству забитых голов. В 23-х матчах на четырех Мундиалях он отличился 16 раз.

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