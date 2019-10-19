Лєвандовскі повторив вражаючу гольову серію Обамеянга в Бундеслізі

Форвард Баварії Роберт Лєвандовскі відзначався хоча б одним голом у кожному з восьми стартових турів поточного сезону Бундесліги.

Зірковий нападник мюнхенців не пішов з поля без забитого м'яча і у матчі проти Аугсбурга.

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Лєвандовскі зрівняв рахунок після того, як Баварія пропустила вже на першій хвилині зустрічі. Таким чином, гольова серія Роберта на старті поточного чемпіонату Німеччини досягла вже восьми матчів, що є повторенням рекорду П'єра-Емеріка Обамеянга у сезоні 2015/16, інформує Gracenote Live. Також Лєвандовскі став першим гравцем Баварії з часів Роя Макая (2005 рік), який зміг забити у восьми матчах Бундесліги поспіль.

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Нагадаємо, всього в активі 31-річного нападника мюнхенців 12 голів у восьми матчах чемпіонату Німеччини 20019/20.