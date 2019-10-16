toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ ЕВРО-2020

Бавария попытается перехватить Эриксена у Реала и Ювентуса

19:33 27 Читати українською
Бавария попытается перехватить Эриксена у Реала и Ювентуса
Кристиан Эриксен / Фото 90Min

Хавбек Тоттенхэма Кристиан Эриксен пользуется высоким спросом среди европейских грандов.

Кристиан Эриксен может усилить атакующею звено Баварии, сообщает sport1.de.

Эриксен окончательно решил покинуть Тоттенхэм

Мюнхенцы уже ранее проявляли интерес к датскому полузащитнику, но сейчас, имея возможность подписать Кристиана бесплатно, они не могут отказаться от такой возможности.

Дело в том, что контракт Эриксена с Тоттенхэмом завершается летом, а продолжать его 27-летний игрок не собирается. Проблема для Баварии только в конкуренции, ведь в очередь за Эриксеном уже выстроились Реал и Ювентус.

Топ-10 найдорожчих трансферів літа 2019: сенсаційний тінейджер, зірка без спонсора, ефект Райоли та "читерство" Барси

blog_ava
"Украина – это Европа", – старейшее спортивное издание России анонсировало провокационную обложку свежего номера
00:32
1369
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Бавария Бавария Трансферы Баварии Трансферы Ювентуса Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Трансферы Реал Мадрид Ювентус Ювентус Германия Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен Тоттенхэм Тоттенхэм
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
17
час
:
27
мин
Агробизнес
14:00
Черноморец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук