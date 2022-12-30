"Найкращим у цьому році я вибираю Лєвандовскі. У мене було так багато запитань після "Золотого м'яча". Минулого року вони скасували вручення, і я не отримав нагороду, хоча виграв усе, що міг. Цього року я забив 69 голів за один сезон, тому знаєте…

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Я зробив усе, що міг, адже в Лізі чемпіонів проти ПСЖ я травмувався і не вийшов на поле. Втім, я можу стати перед дзеркалом і сказати: "Ти зробив усе, що міг, ти забив 69 голів, виграв чемпіонат Німеччини, і ти можеш пишатися собою". Я поважаю інших гравців, тому що вони справді чудові, але я знаю, що для мене важливо бути собою та завжди мислити позитивно", – наводить слова Лєвандовскі Daily Mail.

Нагадаємо, цьогоріч "Золотий м'яч" забрав Мессі, а бомбардир Баварії вдовольнився лише другим місцем.

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