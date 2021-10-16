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Контракт бомбардира с Баварией рассчитан до 2023 года, однако он стремится сменить клубную прописку уже следующим летом. Тогда Левандовски исполнится 34, поэтому тянуть с переходом нельзя. Ради переезда на Сантьяго Бернабеу он даже согласен уменьшить зарплату.

Добавим, что в текущем сезоне форвард Баварии провел 10 матчей, в которых отметился 13 голами и одним ассистом.

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