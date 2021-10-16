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Контракт бомбардира з Баварією розрахований до 2023 року, однак він прагне змінити клубну прописку вже наступного літа. Тоді Лєвандовскі виповниться 34, тому тягнути з переходом не можна. Заради переїзду на Сантьяго Бернабеу він навіть згоден зменшити зарплатню.

Додамо, що в поточному сезоні форвард Баварії провів 10 матчів, в яких відзначився 13 голами та одним асистом.

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