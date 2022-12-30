Тренерский штаб Барселоны сможет рассчитывать на главного бомбардира команды в матче против Эспаньола.

Еще в ноябре дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации дисквалифицировал поляка на 3 матча. Форвард заработал два "горчичника" и якобы пренебрежительно отнесся к арбитру матча 14-го тура Примеры против Осасуны (2:1), что-то показав пальцем у носа.

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Барселона решила, что такое наказание слишком суровое, и подала апелляцию. Однако апелляционный комитет ее отклонил. Такое же решение принял Спортивный арбитражный суд Испании. Временным спасением стал Центральный арбитражный суд Мадрида, постановивший приостановить действие дисквалификации на время рассмотрения дела.

Следовательно, Левандовски будет иметь право сыграть в каталонском дерби, сообщает пресс-служба Барселоны. Матч против Эспаньола состоится 31 декабря, стартовый свисток прозвучит в 15:00.

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