В субботу на Камп Ноу перед дерби с Эспаньолом две звезды Барселоны явят болельщикам свои выигранные индивидуальные награды.

Перед матчем с Эспаньолом Роберт Левандовски продемонстрирует зрителям на стадионе "Золотую бутсу", а Гави – выигранный приз Golden Boy. Об этом информирует официальный сайт "блаугранас".

Гави стал обладателем Golden Boy 2022 – вторая престижная награда для звезды Барселоны за неделю

Гави стал третьим победителем Барсы в номинации Golden Boy как лучший молодой игрок Европы. Ранее этой награды удостаивались Лионель Месси (в 2005 году) и Педри (в 2021 году).

Левандовски выиграл "Золотую бутсу" второй год подряд. С 13 голами в сезоне 2022/23 он в гонке за этот приз третий год подряд.

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