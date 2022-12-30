Тренерський штаб Барселони зможе розраховувати на головного бомбардира команди в матчі проти Еспаньйола.

Ще в листопаді дисциплінарний комітет Королівської іспанської футбольної федерації дискваліфікував поляка на 3 матчі. Форвард заробив два "гірчичники" й нібито зневажливо поставився до арбітра матчу 14-го туру Прімери проти Осасуни (2:1), щось показавши пальцем біля носа.

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Барселона вирішила, що таке покарання надто суворе, і подала апеляцію. Проте апеляційний комітет її відхилив. Таке ж рішення ухвалив Спортивний арбітражний суд Іспанії. Тимчасовим порятунком став Центральний арбітражний суд Мадрида, який постановив призупинити дію дискваліфікації на час розгляду справи.

Відтак, Лєвандовскі матиме право зіграти в каталонському дербі, повідомляє прес-служба Барселони. Матч проти Еспаньйола відбудеться 31 грудня, стартовий свисток пролунає о 15:00.

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