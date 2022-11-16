Польский бомбардир Роберт Левандовски дорого поплатился за нервы на поле после удаления с Осасуной.

Левандовски узнал приговор дисциплинарного комитета за свои выходки в матче 14 тура Примеры. Поляк получил 3 матча дисквалификации, сообщает Marca.

Левандовски оскорбил арбитра после удаления в матче Барселоны

Еще в первом тайме Роберт заработал удаление за две желтые карточки – это один матч дисквалификации. А потом проявил пренебрежение к арбитру, показывая странные жесты с пальцем у носа – это два дополнительных матча отстранения.

Таким образом, Левандовски пропустит три первых поединка Барселоны после ЧМ-2022. Форвард не поможет команде в дерби с Эспаньолом, на выезде против Атлетико и в гостях у Бетиса, претендующего на Лигу чемпионов.

Благодаря победе над Осасуной Барселона ушла на международный перерыв лидером чемпионата Испании – Реал отстает на 2 очка. Левандовски забил за "сине-гранатовых" 18 голов во всех турнирах, сыграв 19 матчей.

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