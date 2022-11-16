Польський бомбардир Роберт Лєвандовскі дорого поплатився за нерви на полі після вилучення з Осасуною.

Лєвандовскі дізнався вирок дисциплінарного комітету за свої витівки в матчі 14 туру Прімери. Поляк отримав 3 матчі дискваліфікації, повідомляє Marca.

Лєвандовскі зневажив арбітра після вилучення в матчі Барселони

Ще в першому таймі Роберт заробив вилучення за дві жовті картки – це один матч дискваліфікації. А потім проявив зневагу до арбітра, показуючи дивні жести з пальцем біля носа – це додаткові два матчі відсторонення.

Таким чином Лєвандовскі пропустить три перші поєдинки Барселони після ЧС-2022. Форвард не допоможе команді в дербі з Еспаньйолом, на виїзді проти Атлетіко та в гостях у Бетіса, який претендує на Лігу чемпіонів.

Завдяки перемозі над Осасуною Барселона пішла на міжнародну перерву лідером чемпіонату Іспанії – Реал відстає на 2 очки. Лєвандовскі забив за "синьо-гранатових" 18 голів у всіх турнірах, зігравши 19 матчів.

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