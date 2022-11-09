Нападающий Барселоны Роберт Левандовски рискует пропустить несколько поединков своей команды в чемпионате Испании. Все из-за поведения после красной карточки в игре с Осасуной.

Еще в первом тайме 34-летний поляк получил две желтые от Хесуса Хиля Мансано и оставил Барсу в меньшинстве. Подопечные Хави сумели выиграть (2:1), но Левандовски может получить проблемы.

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После удаления Роберт продемонстрировал свое несогласие с решением арбитра. Сначала он протестовал на поле, а идя в раздевалку, дважды приложил палец к носу, а затем указав на судью. В Германии, где ранее выступал Левандовски, этот жест означает презрение, сообщает Cadena Ser.

Поведение форварда рассмотрит специальная комиссия. Матч против Эспаньола, запланированный на 31 декабря, звезда Барселоны точно пропустит. По информации AS, существует большая вероятность, что Роберта дисквалифицируют на три матча – соответственно, тогда он не сыграет против Атлетико и Бетиса.

Благодаря победе над Осасуной Барселона ушла на международный перерыв лидером чемпионата Испании – Реал отстает на 5 очков и имеет игру в запасе. Левандовски забил за "сине-гранатовых" 18 голов во всех турнирах, сыграв 19 матчей.

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