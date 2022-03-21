Нападник Баварії та збірної Польщі розуміє ситуацію українців, які опинилися у складному становищі через розв'язання росіянами повномасштабної війни на нашій території.

"Перші дні повністю відірвали від реальності. Ніхто не хотів, щоб таке сталося. Це дуже складна ситуація, яка, сподіваюся, скоро закінчиться. Звісно, це тільки мрія, але потрібно вірити.

Ми бачимо, як поляки допомагають українцям, віддають їм свої серця. Великі слова вдячності всім, хто долучається до таких дій. Багато людей з усього світу підходили до мене і захоплювалися прихильністю поляків. Це добре. Зараз будь-яка допомога є важливою.

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Ніхто зі збірної Польщі не уявляв, що ми зіграємо з Росією. Важко просто так забути все, що відбувається. Рішення не грати з ними ухвалено одноголосно всіма футболістами збірної. Це був свідомий вибір. Іншого виходу наша команда не бачила.

Ми, поляки, відчуваємо цю війну трохи більше, ніж інші країни", – розповів Лєвандовскі Przeglad Sportowy.

Нагадаємо, Роберт і його дружина Анна активно висловлювали підтримку українцям з перших днів повномасштабної війни. Форвард Баварії грав з капітанською пов'язкою у кольорах українського прапора, а також з допомогою дружини організував відправлення гуманітарної допомоги українським біженцям.

Польща 24 березня повинна була зіграти з Росією у півфіналі кваліфікації на ЧС-2022, але ФІФА віддала "Кадрі" технічну перемогу. Тепер поляки 27 березня зустрінуться з переможцем матчу між Чехією та Швецією.

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