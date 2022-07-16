Левандовски озолотит сразу 5 бывших команд – известны заработки за воспитание суперзвезды
Доходы от продажи Роберта Левандовски может считать не только Бавария.
Правила солидарности ФИФА предусматривают выплаты и тем клубам, которые воспитали игрока. Twitter-аккаунт Pilka & Nozna опубликовал суммы заработков бывших команд Левандовски.
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– Легия (элитный дивизион Польши) – 250 тысяч евро;
– Лех (элитный дивизион) – 500 тысяч евро;
– Снич Прушкув (третий дивизион) – 500 тысяч евро;
– Дельта Варшава (седьмой дивизион) – 125 тысяч евро;
– Академия Варшавы – 625 тысяч евро.
Напомним, Бавария наконец-то приняла ставку Барселоны за 33-летнего нападающего – каталонцы выплатят 45 млн евро плюс 5 млн бонусов.
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