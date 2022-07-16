Форвард Баварии Роберт Левандовски в ближайшие дни официально станет игроком Барселоны, сообщает на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио.

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Уже сегодня, 16 июля, Левандовски намерен прибыть в Барселону, чтобы в воскресенье, 17 июля, подписать контракт. По его условиям 33-летний нападающий будет выступать на Камп Ноу следующие три сезона с возможностью пролонгации сотрудничества еще на год.

К слову, трансфер поляка станет самым прибыльным в истории Баварии – ранее рекорд принадлежал экс-звезде Шахтера Дугласу Косте, который в июле 2018 года перешел в Ювентус за 40 млн евро.

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