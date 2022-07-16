Лєвандовскі озолотить відразу 5 колишніх команд – відомі заробітки за виховання суперзірки
Доходи від продажу Роберта Лєвандовскі може рахувати не тільки Баварія.
Правила солідарності ФІФА передбачають виплати і тим клубам, які виховали гравця. Twitter-акаунт Pilka & Nozna опублікував суми заробітків колишніх команд Лєвандовскі.
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– Легія (елітний дивізіон Польщі) – 250 тисяч євро;
– Лех (елітний дивізіон) – 500 тисяч євро;
– Зніч Прушкув (третій дивізіон) – 500 тисяч євро;
– Дельта Варшава (сьомий дивізіон) – 125 тисяч євро;
– Академія Варшави – 625 тисяч євро.
Нагадаємо, Баварія нарешті прийняла ставку Барселони за 33-річного нападника – каталонці виплатять 45 млн євро плюс 5 млн бонусів.
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