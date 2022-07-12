Общие расходы каталонского клуба составят 160-170 млн евро, сообщает Мeczyki со ссылкой на топ-комментатора Польши Матеуша Борека.

Бавария хочет продать Левандовски до конца недели – теперь все зависит от щедрости Барселоны

Бавария требует за Левандовски 50 млн евро, и Барсе придется удовлетворить эту сумму. Зарплата бомбардира составит 30 млн "грязных" в год. Ориентировочный контракт на 3 сезона будет означать 90 млн выплат. Также придется наградить немалыми комиссионными агента Пини Захави, который и занимается сложным процессом переговоров.

Добавим, что контракт Роберта с Баварией действует еще год. В прошлом сезоне поляк провел 46 матчей, оформив 50 голов и 7 ассистов.

Лєвандовскі переплутав себе з Роналду та нацькував на Баварію свою "піранью" – одержимість Барсою зіпсувала імідж