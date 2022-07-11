Бавария устала и готова в ближайшие дни закрыть трансферную сагу Роберта Левандовски.

Чемпионы Германии стремятся решить вопрос с продажей 33-летнего поляка до конца этой недели, утверждает журналист Максимилиан Кох.

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Бавария на 16 июля запланировала презентацию команды, а 18-го вылетает в предсезонное турне. Мюнхенцы не горят желанием видеть мрачного Левандовски на этих мероприятиях. Ситуация зависит от настойчивости и щедрости Барселоны. Ранее каталонцы отказывались платить 50 млн евро компенсации, которые Бавария потребовала за бомбардира.

Добавим, что контракт Роберта с Баварией действует еще год. В прошлом сезоне поляк провел 46 матчей, оформив 50 голов и 7 ассистов.

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