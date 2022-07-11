Бавария хочет продать Левандовски до конца недели – теперь все зависит от щедрости Барселоны
Бавария устала и готова в ближайшие дни закрыть трансферную сагу Роберта Левандовски.
Чемпионы Германии стремятся решить вопрос с продажей 33-летнего поляка до конца этой недели, утверждает журналист Максимилиан Кох.
Не только Барселона: Левандовски выбрал еще один клуб, куда бы хотел перейти
Бавария на 16 июля запланировала презентацию команды, а 18-го вылетает в предсезонное турне. Мюнхенцы не горят желанием видеть мрачного Левандовски на этих мероприятиях. Ситуация зависит от настойчивости и щедрости Барселоны. Ранее каталонцы отказывались платить 50 млн евро компенсации, которые Бавария потребовала за бомбардира.
Добавим, что контракт Роберта с Баварией действует еще год. В прошлом сезоне поляк провел 46 матчей, оформив 50 голов и 7 ассистов.
Лєвандовскі переплутав себе з Роналду та нацькував на Баварію свою "піранью" – одержимість Барсою зіпсувала імідж