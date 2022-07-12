Загальні витрати каталонського клубу складуть 160-170 млн євро, інформує Мeczyki з посиланням на топ-коментатора Польщі Матеуша Борека.

Баварія хоче продати Лєвандовскі до кінця тижня – тепер все залежить від щедрості Барселони

Баварія вимагає за Лєвандовскі 50 млн євро, і Барсі доведеться задовольнити цю суму. Зарплатня бомбардира складе 30 млн "брудними" на рік. Орієнтовний контракт на 3 сезони означатиме 90 млн виплат. Також доведеться нагородити чималими комісійними агента Піні Захаві, який і займається складним процесом переговорів.

Додамо, що контракт Роберта з Баварією чинний ще рік. У минулому сезоні поляк провів 46 матчів, оформивши 50 голів та 7 асистів.

Лєвандовскі переплутав себе з Роналду та нацькував на Баварію свою "піранью" – одержимість Барсою зіпсувала імідж