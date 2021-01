- Most @Bundesliga_DE goals scored at the half-way point of a season (17 matches)



22 - @lewy_official - 2020/21

20 - Gerd Müller - 1968/69

19 - Peter Meyer - 1967/68

19 - Gerd Müller - 1972/73

19 - Gerd Müller - 1976/77

19 - Lewandowski - 2019/20#FCAFCB #Bundesliga