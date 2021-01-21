Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски продолжает поражать результативностью. Накануне забитый им мяч принес победу над Аугсбургом (1:0) в рамках 17-го тура местного чемпионата.

Этот гол стал для поляка 22-м в первом круге Бундеслиги, сообщает Gracenote Live.

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Такой результат позволил Левандовски побить многолетний рекорд чемпионата по количеству забитых мячей в течение половины первенства. Предыдущий рекорд – 20 голов – легендарный Герд Мюллер установил еще в сезоне 1968/69. В топ-3 результатов, кроме двух культовых персон в истории Баварии, только экс-нападающий Фортуны и Боруссии М Петер Майер.

К слову, всего в нынешнем сезоне Роберт Левандовски провел 23 матча, в которых забил 25 мячей.

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