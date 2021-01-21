Нападник мюнхенської Баварії Роберт Лєвандовскі продовжує вражати результативністю. Напередодні забитий ним м'яч приніс перемогу над Аугсбургом (1:0) у рамках 17-го туру місцевого чемпіонату.

Цей гол став для поляка 22-м у першому колі Бундесліги, повідомляє Gracenote Live.

Нойєр повторив феноменальний рекорд Кана

Такий результат дозволив Лєвандовскі побити багаторічний рекорд чемпіонату за кількістю забитих м'ячів упродовж половини першості. Попередній рекорд – 20 голів – легендарний Герд Мюллєр встановив ще в сезоні 1968/69. У топ-3 результатів, окрім двох культових персон в історії Баварії, лише екс-нападник Фортуни і Борусії М Петер Майер.

До слова, загалом у нинішньому сезоні Роберт Лєвандовскі провів 23 матчі, в яких забив 25 м'ячів.

Баварія мінімально здолала Аугсбург і закріпилась на вершині Бундесліги, РБ Лейпциг дихає у спину