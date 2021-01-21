Поединок 17-го тура немецкой Бундеслиги против Аугсбурга стал особенным для голкипера мюнхенской Баварии Мануэля Нойера.

Опытный вратарь не пропустил и провел свой 196-й "сухой" матч в чемпионате, сообщает официальный твиттер клуба.

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По этому показателю Нойер сравнялся с легендарным Оливером Каном. В 1987-2008 гг. он провел 557 матчей за Карлсруэ и Баварию. Зато его младший коллега пока сыграл лишь 422 поединка в Бундеслиге.

В нынешнем сезоне Мануэль Нойер провел 17 поединков в немецком первенстве, 3 из них – "сухие". Ранее кипер защищал цвета Шальке.

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