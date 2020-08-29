"Кому бы я отдал "Золотой мяч" в этом году? Себе", – сказал Левандовски в видео, размещенном на странице Kanał Sportowy в социальной сети Твиттер.

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Напомним, в этом году France Football решил не вручать престижную премию, объяснив решение "исключительными обстоятельствами, из-за которых отсутствуют справедливые условия для вручения награды», подразумевая пандемию коронавируса. Эксперты по всему миру сходятся на том, что если бы приз вручили, то главным претендентом на него был бы именно Роберт Левандовски.

Журналисты американского издания Bleacher Report даже создали на сайте Change.org петицию, в которой призывают коллектив журнала France Football вручить в 2020 году "Золотой мяч" лучшему игроку Европы. На данный момент петиция собрала уже более 140 тысяч подписей.

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