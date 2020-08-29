"Кому б я віддав "Золотий м'яч" у цьому році? Собі", – сказав Лєвандовскі у відео, розміщеному на сторінці Kanał Sportowy у соціальній мережі Твіттер.

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Нагадаємо, цьогоріч France Football вирішив не вручати престижну премію, пояснивши рішення "винятковими обставинами, через які відсутні справедливі умови для вручення нагороди", маючи на увазі пандемію коронавірусу. Експерти у всьому світу сходяться на тому, що якби приз вручили, то головним претендентом на нього був би саме Роберт Лєвандовскі.

Журналісти американського видання Bleacher Report навіть створили на сайті Change.org петицію, в якій закликають колектив журналу France Football вручити у 2020 році "Золотий м'яч" найкращому гравцеві Європи. На даний момент петиція зібрала вже більше 140 тисяч підписів.

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