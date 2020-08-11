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ФИФА рассматривает возможность вручения "Золотого мяча-2020" – Бавария борется за успех своего форварда

11 августа 23:13 - Читати українською
ФИФА рассматривает возможность вручения "Золотого мяча-2020" – Бавария борется за успех своего форварда
Роберт Левандовски / Фото AP

"Золотой мяч-2020" все же может найти своего владельца.

Председатель правления мюнхенской Баварии Карл-Хайнц Румменигге решил поинтересоваться у главы ФИФА Джанни Инфантино о судьбе "Золотого мяча-2020".

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"Я поговорил с Инфантино по телефону, и сейчас в ФИФА всерьез рассматривают возможность вручения "Золотого мяча" в нынешнем году", – цитирует Румменигге Kicker. По мнению букмекеров, главным претендентом на награду в текущем году является форвард Баварии Роберт Левандовски.

Ранее французское издание France Football, которое и основало самую престижную индивидуальную награду, объявило, что не будет вручать "Золотой мяч-2020" из-за пандемии. В прошлом году награду получил Лионель Месси.

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Теги
Мир Роберт Роберт Левандовски ФИФА Золотой мяч Джанни Инфантино Карл-Хайнц Румменигге
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