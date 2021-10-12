Левандовски не прочь сформировать убийственный дуэт с Холандом
Нападающий Баварии Роберт Левандовски на видит проблемы, если придется играть с Эрлингом Холандом в одной команде.
"Я не слишком думаю о своем будущем, мы только начинаем сезон. Едва прошло два месяца, у меня еще есть двухлетний контракт с Баварией.
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Мог бы я играть с Холандом? Мы разные игроки, но он замечательный молодой парень с большим будущим. Он любит контратаковать, у него очень сильная левая нога и большая сила. Я нападающий другого типа. Впрочем, я не говорю, что мы не можем играть вместе", – приводит слова Левандовски Marca.
Добавим, что именно звезды Баварии и Боруссии Д с 7 голами возглавляют бомбардирские гонки Бундеслиги.
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