Футбол – це не лише перемоги та поразки, голи і яскраві фінти, відчайдушні сейви чи безкомпромісна боротьба. Іноді гра стає справою життя цілих поколінь. Подібне трапляється доволі рідко, тому й має особливу цінність. На найвищому рівні вкрай складно знайти сім'ю, яка щонайменше три покоління кувала славу своєї національної збірної. Схоже, крихітна Ісландія вже таку має.

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Перерва на матчі відбору до ЧС-2022 у вересні запалила чергову зірочку. Андрі Гудйонсен не просто дебютував за дорослу збірну, а навіть забив рятівний гол у ворота Північної Македонії (2:2). Щоправда, син прославленого екс-нападника Челсі та Барселони незадовго до цих подій вже отримав неабияку рекламу. Карло Анчелотті включив 19-річного ісландця до заявки Реала на груповий етап Ліги чемпіонів. Так, сумарно у списках А і Б фігурує 40 прізвищ, і Андрі матиме обмаль шансів зіграти проти Інтера, Шахтаря або Шерифа. Проте сам факт, що нащадок легенди Барси досяг успіху в складі принципового ворога каталонців, змусив європейські ЗМІ присвятити хлопчині низку публікацій.

Зрештою, вперше про Гудйонсена-молодшого активно почали писати влітку 2018-го, коли він лишень перебрався в академію Реала. Але насправді Андрі ще раніше "зрадив" синьо-гранатові кольори. Хлопчик народився у Лондоні, коли його батько – Ейдур Гудйонсен – виступав за Челсі. Перші кроки у футболі наш герой зробив у 8-річному віці в системі Барселони, хоча Гудйонсен-старший на той момент уже розпочав свій вояж вервицею клубів – від Монако до Індії.

У Ла Масії Андрі сумлінно займався протягом трьох років. Далі довелося понизити планку. Хлопчик опинився у системі Гави. Цей клуб також базується у Каталонії, але за свою 100-річну історію ніколи не грав бодай у Сегунді. Там Гудйонсен затримався ненадовго. Талант хлопчика помітили скаути Еспаньйола. У кантері "папуг" юний ісландець пробув ще три роки. Як тільки виповнилося 16, його переманив Реал.

Мадридці доклали максимум зусиль, аби талановитий нападник опинився у них. Клуб взяв на себе організацію переїзду Гудйонсенів до столиці Іспанії та знайшов місце в академії для іще одного представника футбольної сім'ї – на той момент 12-річного Даніеля Трістана, який наразі вже капітанить у команді U-15, а на рівні збірних взагалі грає з на два роки старшими юнаками.

Але повернімося до Андрі. Вже у свій перший мадридський сезон він продемонстрував визначні результати. З ним у складі Хувеніль C (команда до 17 років) став чемпіоном, набравши 95 очок і встановивши рекорд результативності. Сам Гудйонсен настріляв 31 м'яч у 29-ти поєдинках (тут можна подивитися відео). Зокрема, забив шість голів у матчі останнього туру проти команди Ескуела Консепсьйон, яку Реал розбив із рахунком 9:1. "Він став значно кращим. Андрі – винятковий гравець. Йому подобається опускатися в глибину, щоб отримати м'яч і допомогти команді. Він дуже розумний, почав значно краще розуміти гру", – говорив тренер Ману Фернандес.

Наступну кампанію Гудйонсен провів під керівництвом легендарного Рауля в команді U-19. Андрі й тут не залишився без трофея. Юні мадридці виграли престижний Середземноморський міжнародний кубок. Ісландець забив у фіналі, зафіксувавши перемогу над Атлетіко (3:1).

Паралельно його почали залучати до гри за збірну. У складі U-17 забивав на відповідному чемпіонаті Європи, а загалом на цьому рівні у Андрі 19 матчів і 10 голів. Статистика за Ісландіню U-19 скромніша – 10/4. І ось тепер настав час писати свою історію з національною командою.

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Гудйонсен-молодший запам'ятає 25 серпня 2021-го надовго. У цей день Ісландія оголосила заявку на вересневі матчі, і форвард Реала побачив там своє прізвище. Вочевидь, він знав про це заздалегідь, адже помічником головного тренера наразі працює його батько. Перед офіційним дебютом сина Ейдур дозволив собі на мить забути про свій статус та поцілував сина у щоку. Врятувати матч з Румунією (0:2) не вдалося. Однак вже через три дні Андрі став справжнім героєм, зрівнявши рахунок проти Північної Македонії (2:2).

До досягнень діда і тим паче батька Андрі ще дуже далеко. Однак у дечому він уже встиг їх перевершити. Свій дебютний гол за національну збірну юний форвард Реала забив у віці 19 років, семи місяців і трьох днів. Він більше ніж на рік випередив свого батька. Ейдур Гудйонсен вперше відзначився за свою національну команду, коли до 22-річчя йому залишалося 10 днів. Дідусь Арнор зробив це невдовзі після свого 21-го дня народження.

Андрі також утримує першість за швидкострільністю. Коли він забивав Північній Македонії, сумарний досвід гри за збірну Ісландії налічував лише 23 хвилини. Ейдур Гудйонсен, свого часу, теж оформив перший гол блискавично, але навіть йому знадобилося 40 хвилини. Про Арнора й говорити зайве. Найстарший із династії Гудйонсенів чекав свого дебютного гола за збірну аж 9 матчів або 734 хвилини.

Взагалі збірна Ісландії невдовзі може перетворитися на сімейну справу Гудйонсенів. Ейдур – у тренерському штабі. Андрі Лукас вже навіть забив. Згаданий нами вище Трістан з такими темпами теж через кілька сезонів може дорости до рівня національної команди. Та й уже зараз за Ісландію виступають відразу два сини легенди Челсі та Барселони. Просто Свейн отримує менше уваги. Він теж нападник. Грає за скромний Ельфсборг, тому й у збірну потрапив майже у 23 роки. Поки навіть не забив, але за 5 появ на полі сумарно відіграв лише 119 хвилин. Його перспективи поки виглядають суперечливо, але принаймні Свейн допомагає з адаптацією Лукасу.

Сімейство Гудйонсенів показово спростовує теорію, що природа повинна відпочивати на котромусь із поколінь. Звісно, у країні з населенням у близько 370 тисяч осіб футбольну конкуренцію не назвеш аж надто жорсткою, але наша династія отримує компліменти заслужено. Арнор був справжньою зіркою у 70-х, виступаючи за Андерлехт. У Бельгії він виграв низку трофеїв, а також грав у фіналі Кубка УЄФА 1984 року, дозволивши Тоттенхему здобути наразі свій останній міжнародний трофей.

Ейдур з легкістю затьмарив свого батька. Він вигравав чемпіонати Нідерландів, Англії та Іспанії. Вишенькою на торті став тріумф у Лізі чемпіонів у складі Барси. А ще зі збірною Ісландії він їздив на чемпіонат Європи 2016 – поки єдиний великий турнір в історії команди.

Наймолодшим ще належить довести, що поява на такому рівні не була випадковою. Якщо у випадку зі Свейном це вже сумнівно, а Трістан ще надто незрілий, то саме Андрі Лукас ризикує стати відповідальним за продовження сімейної справи. У цьому випадку аванси від Рауля та Карло Анчелотті вартують навіть більше, ніж гол, забитий за збірну Ісландії. Юний форвард Реала вже запалив свою зірочку. Тепер потрібно зробити так, щоб вона продовжувала сяяти, а не залишилася поодиноким спалахом. Усі передумови для цього Андрі Лукас Гудйонсен має.

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