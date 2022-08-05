Польский новичок Роберт Левандовски будет выступать за Барселону под привычным номером.

Левандовски получил в Барселоне 9 номер, сообщает авторитетный журналист Жерар Ромеро. Под этим номером поляк играл за Баварию и сборную Польши.

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В товарищеских матчах за Барселону Роберт носил 12-ку на спине, но в итоге ему отдали номер Мемфиса Депая. Сегодня в 13:00 по Киеву звезду представят в Барсе.

Левандовски выпросил трансфер из Баварии в Барселону. Каталонцы уверяют, что выторговали поляка за 50 млн евро, но по другой информации, Мюнхен получит дополнительные 10 млн евро.

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