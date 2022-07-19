Похоже, в каталонском клубе не занимались тем, чтобы изучить биографию своего звездного новичка.

Барселона и Бавария наконец-то достигли договоренности о переходе Левандовски. Форвард уже прибыл в расположение своей новой команды, где завершает формальные процессы перед окончательным завершением трансфера.

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Тем временем Барселона пытается выжать максимум из этого события, освещая едва ли не каждый шаг Роберта. В частности, клубный телеканал подготовил видео о "первом дне Левандовски в Барселоне". Однако редакторы BarcaTV допустили ужасную ошибку. В титрах к новости они назвали футболиста "немецким форвардом".

Конечно, это вызвало бурю негодования. Журналист Canal+ Якуб Кренцидло написал в Twitter: "Они только что разозлили 40 миллионов поляков". Было много комментариев на испанском языке, но новость с ошибкой провисела на сайте несколько часов. Лишь после вмешательства авторитетного журналиста Жерара Ромеро справедливость восстановили, сообщает Meczyki. Интересно, что Левандовски – первый легионер из Польши в истории Барселоны.

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