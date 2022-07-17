Мюнхенці все ж виторгували у каталонців бажану суму за Роберта Лєвандовскі, але згодилися не розкривати це пресі.

Лєвандовскі обійдеться Барселоні значно дорожче, ніж очікувалося. Сам форвард погодився на зменшення зарплати, але його агент Піні Захаві запросив 20 мільйонів євро комісійних для себе, повідомляє відомий журналіст Альфредо Мартінес.

Баварія також вибила у Барселони бажані 60 мільйонів, інформує авторитетне видання El Pais. Раніше у ЗМІ говорили про 45 млн за трансфер + 5 млн у вигляді бонусів. Однак джерело запевняє, що бонуси сягнуть 15 мільйонів і будуть до сміху легкодоступними.

Барселона офіційно підтвердила перехід Лєвандовскі з Баварії

Барса надішле у Мюнхен 5 мільйонів євро, якщо протягом контракту Лєвандовскі команда буде виходити в Лігу чемпіонів. Ще 10 мільйонів доведеться віддати, якщо поляк просто завершить наступний сезон у Барселоні, а не перейде звідти взимку.

Каталонці погодилися виплатити 60 мільйонів з однією умовою – Баварія не буде про це публічно говорити, а підтримає інформацію про 50 млн. Барселона боїться осуду від преси та вболівальників, якщо ті дізнаються реальну ціну трансферу.

Лєвандовскі переплутав себе з Роналду та нацькував на Баварію свою "піранью" – одержимість Барсою зіпсувала імідж