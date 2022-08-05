Лєвандовскі отримав у Барселоні 9 номер, повідомляє авторитетний журналіст Жерар Ромеро. Під цим номером поляк грав за Баварію та збірну Польщі.

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У товариських матчах за Барселону Роберт носив 12-ку на спині, але в підсумку йому віддали номер Мемфіса Депая. Сьогодні о 13:00 за Києвом зірку презентують в Барсі.

Лєвандовскі випросив трансфер з Баварії в Барселону. Каталонці запевняють, що виторгували поляка за 50 млн євро, але за іншою інформацією, Мюнхен отримає додаткові 10 млн.

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