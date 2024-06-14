Реал просматривает ряд вратарей, чтобы иметь готовое решение в случае прощания с Андреем Луниным.

На радары мадридцев попал 23-летний голкипер Жоан Гарсия из Эспаньола, информирует AS.

Лунин поссорился с Анчелотти и сообщил свое решение по Реалу, – источник

Воспитанник "попугаев" долго протирал штаны в запасе, но вгрызся зубами в свой первый шанс. Конкурент получил травму, и в феврале этого года ворота Эспаньола доверили Гарсии. Он выдает невероятные цифры – всего 9 пропущенных голов в 19 матчах Сегунды, 11 "клиншитов". Жоан быстро привлек внимание клубов АПЛ и Реала, который никак не может убедить Лунина продлить контракт.

Эспаньол сыграет в финале плей-офф за повышение, что может существенно изменить цену Гарсии. Если "попугаи" пробьются в элиту, то клаусула их голкипера автоматически возрастет до 20 млн евро.

Атлетико разобьет копилку ради Довбика – Симеоне поставил дедлайн, но все зависит от Украины на Евро