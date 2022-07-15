Переход поляка в Барселону находится на завершающей стадии, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Барселона представила Рафинью – новичок устроил мини-стенку с Лапортой и назвал своего кумира

ПСЖ и Челси также претендовали на бомбардира Баварии, но им уже сообщили о намерении Левандовски. Роберт еще четыре месяца назад согласовал с Барселоной контракт на три года и хотел перейти именно на Камп Ноу. Проблемы возникли с Баварией, которая требует 50 млн евро за почти 34-летнего игрока.

Жерар Ромеро добавляет, что презентация Левандовски может пройти уже в следующий понедельник (18 июля). Барселона готовит все документы и хочет показать звездного нападающего на Камп Ноу.

Лєвандовскі переплутав себе з Роналду та нацькував на Баварію свою "піранью" – одержимість Барсою зіпсувала імідж