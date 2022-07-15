Перехід поляка у Барселону перебуває на завершальній стадії, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

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ПСЖ та Челсі також претендували на бомбардира Баварії, але їм вже повідомили про чіткий намір Лєвандовскі. Роберт ще 4 місяці тому узгодив з Барселоною контракт на 3 роки і хотів перейти саме на Камп Ноу. Проблеми виникли з Баварією, яка вимагає 50 млн євро за майже 34-річного гравця.

Жерар Ромеро додає, що презентація Лєвандовскі може відбутися вже у наступний понеділок (18 липня). Барселона готує всі документи і хоче показати зіркового нападника на Камп Ноу.

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