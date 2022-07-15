Вінгер Рафінья провів перший день у статусі повноцііного гравця Барселони.

Лапорта і Рафінья / Сайт Барселони

Сьогодні каталонський клуб організував презентацію бразильця, за якого Лідсу заплатили 55+10 млн євро.

Рафінья традиційно понабивав м'яч і навіть встиг влаштувати міні-стінку з президентом клубу Жоаном Лапортою.

Новачок Барси зізнався, що його кумиром був легендарний земляк – Роналдінью. Ігровий номер вінгера наразі залишається загадкою.

️ Raphinha: ❝I started watching Barça when Ronaldinho came here. Everything that he achieved here definitely influenced my decision to come. I always wanted to come here.❞ ️ pic.twitter.com/DJhiSl3oF7 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 15, 2022

Нагадаємо, раніше Барселона підписала двох іменитих гравців вільними агентами – Франка Кессьє та Андреаса Крістенсена.

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