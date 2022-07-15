Барселона презентувала Рафінью – новачок влаштував міні-стінку з Лапортою і назвав свого кумира
15 липня 18:02 - Читать на русском
Вінгер Рафінья провів перший день у статусі повноцііного гравця Барселони.
Сьогодні каталонський клуб організував презентацію бразильця, за якого Лідсу заплатили 55+10 млн євро.
Рафінья традиційно понабивав м'яч і навіть встиг влаштувати міні-стінку з президентом клубу Жоаном Лапортою.
Новачок Барси зізнався, що його кумиром був легендарний земляк – Роналдінью. Ігровий номер вінгера наразі залишається загадкою.
Нагадаємо, раніше Барселона підписала двох іменитих гравців вільними агентами – Франка Кессьє та Андреаса Крістенсена.
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