Вингер Рафинья провел первый день в статусе полноценного игрока Барселоны.

Лапорта и Рафинья / Сайт Барселоны

Сегодня каталонский клуб организовал презентацию бразильца, за которого Лидсу заплатили 55+10 млн евро.

Рафинья традиционно набил мяч и даже успел устроить мини-стенку с президентом клуба Жоаном Лапортой.

Новичок Барсы признался, что его кумиром был легендарный земляк – Роналдиньо. Игровой номер вингера остается загадкой.

️ Raphinha: ❝I started watching Barça when Ronaldinho came here. Everything that he achieved here definitely influenced my decision to come. I always wanted to come here.❞ ️ pic.twitter.com/DJhiSl3oF7 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 15, 2022

Напомним, ранее Барселона подписала двух именитых игроков свободными агентами – Франка Кессье и Андреаса Кристенсена.

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