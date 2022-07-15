Барселона представила Рафинью – новичок устроил мини-стенку с Лапортой и назвал своего кумира
18:02 - Читати українською
Вингер Рафинья провел первый день в статусе полноценного игрока Барселоны.
Сегодня каталонский клуб организовал презентацию бразильца, за которого Лидсу заплатили 55+10 млн евро.
Рафинья традиционно набил мяч и даже успел устроить мини-стенку с президентом клуба Жоаном Лапортой.
Новичок Барсы признался, что его кумиром был легендарный земляк – Роналдиньо. Игровой номер вингера остается загадкой.
Напомним, ранее Барселона подписала двух именитых игроков свободными агентами – Франка Кессье и Андреаса Кристенсена.
Тріумф мадридських королів, рух Барси в правильному напрямку й сумні тенденції – огляд першого сезону Ла Ліги без Мессі
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter