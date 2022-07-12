Поляк еще в мае откровенно заявил, что хочет покинуть Мюнхен. Приоритетом для него остается переход в Барселону, но клубы пока не смогли договориться об этом.

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Левандовски даже в ожидании трансфера остается профессионалом. 12 июля он должен был прибыть в расположение Баварии и выполнил это без опозданий. Роберт приехал в медицинское учреждение Brothers of Mercy, где пройдет медосмотр перед возобновлением тренировок.

К слову, мюнхенский клуб будет с 18 по 24 июля находиться в США, где у команды запланировано предсезонное турне. Если до этого времени не удастся согласовать трансфер, Левандовски полетит вместе с командой. Однако примерно в эти же даты Барселона тоже будет в Соединенных Штатах.

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