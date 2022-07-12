Поляк ще в травні відверто заявив, що хоче покинути Мюнхен. Пріоритетом для нього залишається перехід в Барселону, але клуби покине змогли домовитися про умови.

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Лєвандовскі навіть в очікуванні трансферу залишається професіоналом. 12 липня він мав прибути в розташування Баварії і виконав це без запізнень. Роберт приїхав у медичний заклад Brothers of Mercy, де пройде медогляд перед відновленням тренувань.

До слова, мюнхенський клуб з 18 по 24 липня перебуватиме у США, де в команди заплановане передсезонне турне. Якщо до цього часу не вдасться узгодити трансфер, Лєвандовскі полетить разом з командою. Однак приблизно в ці ж дати Барселона теж буде в Сполучених Штатах.

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