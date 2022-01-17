Роберт Левандовски стал лучшим футболистом по итогам прошедшего года.

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Напомним, форвард Баварии был также среди номинантов на "Золотой мяч-2021", но уступил награду нападающему ПСЖ Лионелю Месси. Тогда для Роберта сделали новую награду лучшего бомбардира.

В нынешнем сезоне Левандовски уже успел провести 27 поединков, в которых отличился 34-ю голами.

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