Ламела завоевал премию Пушкаша за невероятный гол в ворота Арсенала
21:10 - Читати українською
ФИФА назвала самый красивый гол в 2021 году.
Изысканный удар экс-полузащитника Тоттенхэма Эрика Ламелы в ворота Арсенала получил премию Пушкаша.
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В этой номинации 29-летний аргентинец опередил также отличные голы от нападающего Порту Мехди Тареми в ЛЧ и форварда сборной Чехии Патрика Шика на Евро-2020. Напомним, летом Эрик перешел из Тоттенхэма в Севилью на правах свободного агента.
Напомним, ФИФА ежегодно вручает премию Пушкаша за самый красивый гол года.
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