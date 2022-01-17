Изысканный удар экс-полузащитника Тоттенхэма Эрика Ламелы в ворота Арсенала получил премию Пушкаша.

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В этой номинации 29-летний аргентинец опередил также отличные голы от нападающего Порту Мехди Тареми в ЛЧ и форварда сборной Чехии Патрика Шика на Евро-2020. Напомним, летом Эрик перешел из Тоттенхэма в Севилью на правах свободного агента.

Напомним, ФИФА ежегодно вручает премию Пушкаша за самый красивый гол года.

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