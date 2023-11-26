Украинец сравнял счет на 38-й минуте поединка Фрозиноне – Дженоа, забив в своем фирменном стиле.

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Малиновский разогнал атаку "грифонов", однако немного замешкался и едва не потерял мяч. Вторая волна атаки стала результативной: Френдруп после передачи от защитника сумел протолкнуть мяч на Руслана, а тот мощным ударом без подготовки поразил ворота соперника.

Добавим, что это первый гол Малиновского в текущем сезоне. До этого украинец провел 11 матчей за Дженоа в этой кампании, отметившись 2 ассистами.

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