Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал игрока, который мог бы претендовать на "Золотой мяч" этого года.

"Нойер был в роскошной форме в течение сезона 2019/20. Ману отдельно от других – сумасшедший, невероятный. Я не имею ничего против Роберта Левандовски – он элитный бомбардир. Но для меня лучшим игроком года был Нойер.

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Его действия в финале Лиги чемпионов... Он закрыл свои ворота на замок. Он сыграл очень большую роль для победы в Лиге чемпионов. Мануэль был собран в сложных ситуациях против Лиона и ПСЖ, иначе счет мог бы быть 0:1 или 1: 1. Порой складывается впечатление, что он вездесущ", – цитирует Лева YahooSport.

Напомним, "Золотой мяч" этого года отменили из-за пандемии коронавируса, поэтому награда не достанется ни одному игроку.

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