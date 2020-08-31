"Нойєр був у розкішній формі упродовж сезону 2019/20. Ману окремо від інших – божевільний, неймовірний. Я не маю нічого проти Роберта Лєвандовскі – він елітний бомбардир. Але для мене найкращим гравцем року був Нойєр.

Лєвандовскі нескромно відповів на питання про "Золотий м'яч"

Його дії у фіналі Ліги чемпіонів... Він просто закрив свої ворота на замок. Він зіграв дуже велику роль для перемоги в Лізі чемпіонів. Мануель був зібраний в складних ситуаціях проти Ліона і ПСЖ, інакше рахунок міг би бути 0:1 або 1:1. Часом складається враження, що він всюди", – цитує Льова YahooSport.

Нагадаємо, цьогорічний "Золотий м'яч" скасували через пандемію коронавірусу, тому нагорода не дістанеться жодному гравцеві.

Баварія – найкраща команда світу, або Чому ПСЖ програв фінал Ліги чемпіонів