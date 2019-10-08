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Лев предложил Швайнштайгеру место в тренерском штабе сборной Германии

19:05 18 Читати українською
Лев предложил Швайнштайгеру место в тренерском штабе сборной Германии
Йоахим Лев и Бастиан Швайнштайгер / Фото Sport1

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев с распростертыми объятиями ждет Бастиана Швайнштайгера в Бундестиме.

"Басти – один из лучших футболистов в истории Германии, у нас всегда для него найдется место, если он этого захочет", – цитирует Лева Bayern & Germany в Твиттере.

Швайнштайгер официально объявил о завершении карьеры

Напомним, недавно легенда Баварии и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер объявил о решении повесить бутсы на гвоздь.

35-летний хавбек провел 121 матч за национальную команду, в которых отличился 24-ю голами. Со сборной Бастиан становился чемпионом мира в 2014 году.

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Германия Бастиан Швайнштайгер Бастиан Швайнштайгер Германия Германия Йоахим Лёв Йоахим Лёв
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