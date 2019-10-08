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Швайнштайгер официально объявил о завершении карьеры

17:40 117 Читати українською
Швайнштайгер официально объявил о завершении карьеры
Бастиан Швайнштайгер / Фото ФИФА

Легендарный немецкий хавбек Бастиан Швайнштайгер повесил бутсы на гвоздь.

"Время пришло. Я хочу сказать спасибо своим командам – Баварии, Манчестер Юнайтед, Чикаго Файр и сборной Германии, а также своей семье за поддержку!", – написал Швайнштайгер в twitter.

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35-летний хавбек провел 121 матч за национальную команду Германии, в которых отметился 24-мя голами. Со сборной Бастиан становился чемпионом мира в 2014 году.

Последним клубом Швайнштайгера был Чикаго Файр, за который немец выступал с 2017 года. Основную часть своей карьеры Швайни провел в Баварии (2002-2015 годы).

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