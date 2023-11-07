Прошлым летом Аль-Хиляль предлагал форварду сборной Аргентины Лионелю Месси зарплату в размере 1 миллиард евро. Об этом сообщил футбольный журналист и писатель Гильем Балаге в интервью Caught Offside.

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Согласно источнику, делегация саудовского клуба прибыла на частном самолёте в Париж на переговоры с Месси и его окружением. Однако сам Лео никогда всерьёз не рассматривал подобное предложение. Впоследствии Аль-Хиляль подписал таких известных футболистов, как Неймар, Александар Митрович, Сергей Милинкович-Савич, Калиду Кулибали, Рубен Невеш и Ясин Буну.

Напомним, что после завершения контракта с ПСЖ Месси подписал соглашение с Интером Майами. Ранее аргентинец мотивировал своё решение семьёй – его жене и детям комфортно жить в США.

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