Минулого літа Аль-Хіляль пропонував форварду збірної Аргентини Ліонелю Мессі зарплату в розмірі 1 мільярд євро. Про це повідомив футбольний журналіст і письменник Гільєм Балаге в інтерв'ю Caught Offside.

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Згідно з джерелом, делегація саудівського клубу прибула на приватному літаку до Парижа на переговори з Мессі та його оточенням. Однак сам Лео ніколи всерйоз не розглядав подібну пропозицію. Згодом Аль-Хіляль підписав таких відомих футболістів, як Неймар, Александар Мітровіч, Сергєй Мілінковіч-Савіч, Каліду Кулібалі, Рубен Невеш і Ясін Буну.

Нагадаємо, що після завершення контракту з ПСЖ Мессі підписав угоду з Інтером Маямі. Раніше аргентинець мотивував своє рішення сім'єю – його дружині та дітям комфортно жити в США.

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